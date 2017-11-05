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فنانين فن عربي تامر حسني يحيي حفلًا ناجحًا في ديترويت بحضور الالآف

فنانين

تامر حسني يحيي حفلًا ناجحًا في ديترويت
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تامر حسني يحيي حفلًا ناجحًا في ديترويت بحضور الالآف

قدّم النجم المصري مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-11-06 10:26:16 A A

إلتقى النجم المصري تامر حسني جمهوره من الجاليات العربية ومحبّيه الأجانب في ديترويت الأمريكية، ثاني محطّات جولته الأمريكية الرابعة، وذلك مساء 4 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري. حيث احتشد الآلاف من عشاق تامر حسني وإنتظروه قبل ساعات من إنطلاق الحفل الناجح.


تامر حسني خلال الحفل

هذا، وقدّم النجم المصري مجموعة كبيرة من أجمل أغنيات أرشيفه الفني الحافل بالنجاحات وأغانيه الجديدة وتحديداً الأغنيات التي تضمنها ألبومه الأخير “عمري إبتدا” فردّد الجميع قبله كلماتها كافّة.

يشار إلى أنّه من المقرر أن يستكمل تامر حسني حفلاته الأمريكية في 10 تشرين الثاني/نوفمبر الحالي في شيكاغو، في 11 الشهر بلاس فيغاس و17 الشهر في هيوستن على أن يختتم الجولة في 18 الشهر في أورلاندو. 

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