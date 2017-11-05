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كوكتيل غرائب وطرائف مسيرة الزومبي في المكسيك.. تقليد سنوي مخيف!

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مسيرة الزومبي في المكسيك
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مسيرة الزومبي في المكسيك.. تقليد سنوي مخيف!

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-05 11:49:41 A A

تقمّص آلاف الأشخاص شخصيات الزومبي في مدينة المكسيك، في إطار مسيرة تقليدية سنوية تقام في المكسيك بحضور جماهير غفيرة ننمن ارتدوا أزياء غريبة ووضعوا مساحيق "التجميل" المخيفة، حيث يعرف عن الزومبي هم العائدون من الموت، فتكون الملابس بالية وأشكالهم مخيفة.


من المسيرة

وغطى المشاركون وجوههم بالدماء وارتدوا ملابس محروقة أو ممزقة، وشارك فى الاحتفالية مئات الأشخاص مرتدين ملابس مرعبة على خلفية أنغام موسيقية ورقصات تقليدية وجابوا الشوارع المكسيكية. 

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