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رياضة وشباب رياضة عالمية إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد

رياضة وشباب

إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم
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إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-05 11:49:14 A A

الدوري الإنجليزي الممتاز
15:00 توتنهام هوتسبير -- : -- كريستال بالاس 
17:15 مانشستر سيتي -- : -- آرسنال
19:30تشيلسي -- : -- مانشستر يونايتد 
19:30 إيفرتون -- : -- واتفورد 

الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 ليفانتي -- : -- جيرونا 
18:15 سيلتا فيغو -- : -- أتلتيك بيلباو 
20:30 ريال سوسييداد -- : -- إيبار 
20:30 فياريال -- : -- مالاجا 
22:45 ريال مدريد -- : -- لاس بالماس 

الدوري الإيطالي الدرجة A
14:30 انتر ميلان -- : -- تورينو 
17:00 فيورنتينا -- : -- روما
17:00 يوفنتوس -- : -- بينفينتو 
17:00 لاتسيو -- : -- أودينيزي 
17:00 كييفو فيرونا -- : -- نابولي 
17:00 كالياري -- : -- هيلاس فيرونا 
20:00 أتلانتا -- : -- سبال 
22:45 ساسولو -- : -- ميلان 

الدوري الألماني الدرجة الأولى
17:30 كولن -- : -- هوفنهايم 
20:00 فولفسبورج -- : -- هيرتا برلين 

الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
17:00 نيس -- : -- ديجون 
19:00 مارسيليا -- : -- كان 
19:00 ميتز -- : -- ليل 
23:00 سانت إيتيان -- : -- ليون 

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