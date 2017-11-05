إليكم جدول مباريات كرة القدم حول العالم اليوم الأحد
الدوري الإنجليزي الممتاز
15:00 توتنهام هوتسبير -- : -- كريستال بالاس
17:15 مانشستر سيتي -- : -- آرسنال
19:30تشيلسي -- : -- مانشستر يونايتد
19:30 إيفرتون -- : -- واتفورد
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
14:00 ليفانتي -- : -- جيرونا
18:15 سيلتا فيغو -- : -- أتلتيك بيلباو
20:30 ريال سوسييداد -- : -- إيبار
20:30 فياريال -- : -- مالاجا
22:45 ريال مدريد -- : -- لاس بالماس
الدوري الإيطالي الدرجة A
14:30 انتر ميلان -- : -- تورينو
17:00 فيورنتينا -- : -- روما
17:00 يوفنتوس -- : -- بينفينتو
17:00 لاتسيو -- : -- أودينيزي
17:00 كييفو فيرونا -- : -- نابولي
17:00 كالياري -- : -- هيلاس فيرونا
20:00 أتلانتا -- : -- سبال
22:45 ساسولو -- : -- ميلان
الدوري الألماني الدرجة الأولى
17:30 كولن -- : -- هوفنهايم
20:00 فولفسبورج -- : -- هيرتا برلين
الدوري الفرنسي الدرجة الأولى
17:00 نيس -- : -- ديجون
19:00 مارسيليا -- : -- كان
19:00 ميتز -- : -- ليل
23:00 سانت إيتيان -- : -- ليون