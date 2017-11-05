الليلة: ريال مدريد في محاولة لاستعادة الثقة على ملعبه أمام لاس بالماس

سيقام اللقاء وسط أجواء متوترة في النادي الملكي بعد الخسارة في آخر جولة أمام جيرونا بهدفين وبثلاثية أمام فريق توتنهام في دوري أبطال أوروبا

يستقبل النادي الملكي ريـال مدريد ضيفه فريق لاس بالماس مساء اليوم الأحد، في الجولة لحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليجا" على ستاد سانتياجو بيرنابيو.



من المباراة الاخيرة أمام توتنهام

وسيقام اللقاء وسط أجواء متوترة في النادي الملكي بعد الخسارة في آخر جولة أمام جيرونا بهدفين وبثلاثية أمام فريق توتنهام في دوري أبطال أوروبا. ويبحث نادي ريـال مدريد بقيادة المردب الفرنسي زين الدين زيدان عن تحقيق الفوز وحصد نقاط المباراة من أجل تقليص الفارق مع فالنسيا صاحب المركز الثاني في جدول الترتيب.

وستكون المباراة فرصة جيدة للريال لتصحيح المسار، إذ يحتل لاس بالماس المركز الـ18 بعد تعرضه لـ6 هزائم متتالية وتلقت شباكه 18 هدفا مقابل تسجيله ثلاثة أهداف فقط.