اغلاق
اغلاق
منبر العرب شعر طقس لانتحار الروح/ بقلم: صالح أحمد (كناعنة)

منبر العرب

طقس لانتحار الروح/ صالح أحمد
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

طقس لانتحار الروح/ بقلم: صالح أحمد (كناعنة)

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 07:26:07 A A

في صدى صَوتِ ربيعٍ لم يَعُد بالمُستَحيل
وعلى وَقعِ خُطى الأفواهِ غَنَّت قُبَّرَة

خَلفَ أبوابٍ هُنا بِتنا نَرى ما لَم نُحاوِل أن نَرى:
يَهبِطُ الغَيمُ ويفشو مثلما تَفشو الخِيام،
ويَنام...
بعضُنا يصحو لكي يَمشي،
ويمشي كي يَنام...
كُلُّنا يَخشى بأن يحلُمَ، أو يحلُمَ كي يَخشى،
ويَخشى كي يَنام...

يا انتِحارَ الرّوحِ في جِسمٍ تَبَرّا مِن مَعانيها؛ ليبكيها..
وغاب..
يا تَضاريسَ اليَباب!
يا انتِحارَ الموجِ عِندَ الشّاطِئِ الموعودِ عُرسًا للسّراب!
كَم سَنَبقى نَتَّقي ما لا نَرى مِن صوتِ ريحٍ كانَ فينا رَملُها،
والرّملُ ذاب؟
تولّدُ الأشياءُ مِن فِكرَتِها...
والموتُ يولَدُ مِن عُيونٍ خَوفُها يَفشو كما يَفشو السُّقام...
وتَنام!
يا انتِحارَ الرّوحِ في فِكرٍ تَخلّى عَن مَعاليهِ؛
ليَغدو عُمرَ دُميَة..
ترَكَ النّورَ ليَنسَلَّ بَعيدا
راحَ يَستَجدي السّراب

صَيَّرَ الأحلامَ للماضي وَقودا
شادَ عَرشًا للغِياب

أغفَلَ القادِمَ كي يَبدو وَدودا
فالحياةُ الآنَ وقتٌ ضائِعٌ
والمَعاني بَعضُ أصداءِ الحُطام
فإذا السِّرُّ غدا إنسانَ مَنفانا؛
ونام
وإذا التاريخُ مِن كَهفِ السُّدى يصحو ليَمشي؛
ثمَّ يَمشي،
ويَنام...

 

موقع العرب يفسح المجال امام الكتاب لطرح أفكاركم التي كتبت بقلمهم المميز ويقدم للجميع مساحة حرة في التعبير عما في داخلهم ضمن زاوية منبر العرب. لإرسال المواد يرجى إرفاق النص في ملف وورد مع اسم الكاتب والبلدة وعنوان الموضوع وصورة شخصية للكاتب بجودة عالية وحجم كبير على العنوان:alarab@alarab.net   

 

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مسيرة الزومبي في المكسيك | [2 قراءة]
2 لماذا استقال الحريري؟/ بقلم: شاكر فريد حسن | [1 قراءة]
3 إلغاء الإضراب في كلاليت بعد التوصل لتفاهمات | [1 قراءة]
4 نجاح باهر لحفل إليسا في مسرح أوليبميا- باريس | [1 قراءة]
5 الامريكية اللبنانية ريما فقيه تعلن عن حملها الثاني | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 حملة ليلية ضد مظاهر التحريض في دير أبو مشعل | [0 مشاركة]
4 بلفور الوعد الخبيث/ حسن العاصي | [0 مشاركة]
5 الدستور الجديد/ نعمان عبد القادر | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab