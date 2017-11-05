بعد 7 ألقاب: البرازيلي سكولاري يودع غوانزو الصيني

بعد خسارة غوانزو مباراته الأخيرة في الدوري هذا الموسم أمام تيانغين كوانغيان 1-2 الذي يشرف عليه كانافارو، وجه سكولاري شكره إلى المشجعين واللاعبين الذين تسلموا كأس الدوري

ودع المدرب البرازيلي فيليبي سكولاري، السبت، فريق غوانزو ايفرغراند الصيني لكرة القدم، بعدما يرجح أنها آخر مباراة له على رأس الجهاز الفني بعدما قاده إلى سبعة ألقاب في مختلف المسابقات منذ 2015.

وبحسب تقارير صحافية صينية، لن يجدد سكولاري عقده مع النادي، والمرشح الأبرز لخلافته هو الإيطالي فابيو كانافارو، المدرب السابق لغوانزو، وقائد المنتخب الإيطالي المتوج بكأس العالم 2006.وبعد خسارة غوانزو مباراته الأخيرة في الدوري هذا الموسم أمام تيانغين كوانغيان 1-2 الذي يشرف عليه كانافارو، وجه سكولاري شكره إلى المشجعين واللاعبين الذين تسلموا كأس الدوري.



ولم يجلس المدرب البالغ 68 عاما على مقاعد البدلاء خلال المباراة بسبب الإيقاف، إلا أنه نزل إلى أرض الملعب بعدها للاحتفال مع اللاعبين باللقب الثالث تواليا لفريقه في دوري السوبر الصيني الذي كان حسم لقبه في اكتوبر، قبل مرحلتين من النهاية.وقال سكولاري: "شكرا لكم جميعا على دعمكم طوال الوقت. وشكرا لغوانزو ايفرغراند الذي أتاح لي فرصة المجيء للصين وغوانزو حيث أمضيت فترة جميلة معكم امتدت عامين ونصف العام".

وأضاف المدرب السابق لمنتخبات البرازيل والبرتغال والكويت ونادي تشيلسي الإنجليزي، متوجها بكلامه إلى اللاعبين، "ختاما، أتوجه بشكر عميق إلى هؤلاء الشباب أمامي، فأنتم الافضل".وتسلم سكولاري الإدارة الفنية لغوانزو في 4 يونيو 2015 خلفا لكانافارو، وقاده إلى لقب الدوري في 2015 و2016 و2017، ودوري أبطال آسيا 2015 والكأس السوبر الصينية عامي 2016 و2017 وكأس الصين 2016.وإضافة إلى اسم كانافارو كخلف لسكولاري، يتردد اسما الألماني توماس توخل المدرب السابق لبوروسيا دورتموند، والإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي أقيل الشهر الماضي من تدريب بايرن ميونيخ.