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أخبار محليات رحلة النادي الثقافي بسمة طبعون الى القرية الشركسية كفر كما‎

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حيفا والمنطقة رحلة النادي الثقافي بسمة طبعون الى القرية الشركسية
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رحلة النادي الثقافي بسمة طبعون الى القرية الشركسية كفر كما‎

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 00:18:19 A A

وصل بيان من وفا زبيدات جاء فيه:" قام النادي الثقافي النسائي بسمة طبعون بادارة الناشطة وفاء زبيدات يوم الاربعاء الماضي برحلة الى القرية الشركسية الجليلة كفر كما بهدف التعرف الى حضارات وثقافات اخرى. وقد كان باستقبالهن مديرة المركز الجماهيري عرب الزبيدات السيدة لانا تحاكو لتشرح لهن تاريخ الشعب الشركسي من خلال متحف التراث وتخلل فلم يحاكي تاريخ الشعب الشركسي وتراثه عبر العصور .كما قمن بزيارة لمصنع الجبن وشرح مفصل عن طريقة صنعه من السيدة سارة تحاكو .. وانتهت الرحلة بجولة بحرية في بحيرة طبريا". 

تصوير: رائف حجازي

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