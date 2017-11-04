ألكاسير يقود برشلونة لاستعادة الصدارة بفوز صعب على إشبيلية

بهذه النتيجة، استعاد الكتلان الصدارة برصيد 31 نقطة، في حين تجمد رصيد الأندلسي عند النقطة 19 في المركز الخامس

نجح برشلونة في تحقيق فوز جديد ولكن بصعوبة على حساب ضيفه إشبيلية بهدفين لهدف في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني.تقدم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بالهدف الأول لفائدة البلوجرانا في الدقيقة 23، ثم تمكن بيتزارو لاعب إشبيلية من إدراك التعادل في الدقيقة 59 من رأسية قوية.

وعاد ألكاسير ليتقدم مرة أخرى لمصلحة البرسا في الدقيقة 65 من عرضية راكيتيتش.بهذه النتيجة، استعاد الكتلان الصدارة برصيد 31 نقطة، في حين تجمد رصيد الأندلسي عند النقطة 19 في المركز الخامس.