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رياضة وشباب رياضة عالمية ألكاسير يقود برشلونة لاستعادة الصدارة بفوز صعب على إشبيلية

رياضة وشباب

ألكاسير يقود برشلونة لاستعادة الصدارة بفوز صعب
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ألكاسير يقود برشلونة لاستعادة الصدارة بفوز صعب على إشبيلية

بهذه النتيجة، استعاد الكتلان الصدارة برصيد 31 نقطة، في حين تجمد رصيد الأندلسي عند النقطة 19 في المركز الخامس

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-04 23:53:16 A A

 نجح برشلونة في تحقيق فوز جديد ولكن بصعوبة على حساب ضيفه إشبيلية بهدفين لهدف في قمة الجولة 11 من الدوري الإسباني.تقدم المهاجم الإسباني باكو ألكاسير بالهدف الأول لفائدة البلوجرانا في الدقيقة 23، ثم تمكن بيتزارو لاعب إشبيلية من إدراك التعادل في الدقيقة 59 من رأسية قوية.

 

وعاد ألكاسير ليتقدم مرة أخرى لمصلحة البرسا في الدقيقة 65 من عرضية راكيتيتش.بهذه النتيجة، استعاد الكتلان الصدارة برصيد 31 نقطة، في حين تجمد رصيد الأندلسي عند النقطة 19 في المركز الخامس.

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