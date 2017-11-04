عرس ديمقراطي في مدرسة البيك كفركنا

كانت الأجواء حماسية للغاية وللمتنافسين شعبية كبيرة بين أوساط الطلاب والطاقم التدريسي

وصل الى موقع العرب وصحيفة كل العرب بيان جاء فيه :" اذا سألتم عن النزاهة الانتخابية وعن معنى الديمقراطيه الحقيقة وعن معنى الاخوة والتسامح ستجدون الإجابة في مدرسة البيك لذوي الاعاقات الحركية في كفركنا.في عرس ديمقراطي واجواء اخوية مميزة كانت المنافسة بين ثلاث طلاب في المدرسة على رئاسة مجلس الطلاب وهم منيرة مراد من قرية كفرمندا، محمود حمزة من قرية كفركنا وسليم نصرة من مدينة الناصرة، وكانت الأجواء حماسية للغاية وللمتنافسين شعبية كبيرة بين أوساط الطلاب والطاقم التدريسي، وكان الاختيار صعب جدا لان كل المنافسين يملكون شخصيات قيادية ويجيدون كسب ثقة الاخرين بهم.بعد فرز الأصوات من قبل لجنة الانتخابات والتي تكونت من الطالبة ميري سدران والطالبة ايمان امارة، أعلنت مديرة المدرسة السيدة اماني طه نتيجة الانتخابات وكانت كالتالي:





منيرة مراد (26 صوت)، محمود حمزة (25 صوت) ، سليم نصرة (16 صوت)، أي أن الطالبة منيرة فازت بفارق صوت واحد فقط على اقوى منافسيها الطالب محمود حمزة.

مديرة المدرسة السيدة أماني طه عقبت قائلة :" ان الهدف من تنظيم مثل هذه الفعالية التي تحمل كل معاني الديمقراطية هو اشراك الطلاب بعملية الاختيار واشعارهم انهم جزء فعال في المجتمع وأضافت قائلة ان المرشحون الثلاثة يستحقون هذا اللقب.واتفق الطلاب الثلاثة بالعمل سويا وبتعاون وشراكة من أجل انجاز عدة مشاريع تربوية هادفة في المدرسة والتي تعود بالفائدة على جميع الطلاب.