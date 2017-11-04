اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات اصابة رجل من طمرة بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار قرب عبلين

أخبار

شفاعمرو والقضاء اصابة رجل من طمرة بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

اصابة رجل من طمرة بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار قرب عبلين

الشرطة تحقق في الحادث 

موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-04 22:33:51 A A

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم السبت في الشمال على الطريق ما بين طمرة وعبلين قرب مجمع نفايات معدنية " خردة " تم اطلاق نار اتجاه مواطن (52 عاما) من سكان طمرة مما اصابه ما بين متوسطا وطفيفا احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى جنبا الى جنب مع مواصلة الشرطة اعمال البحث وراء سيارة مشبوهة عوينت وهي تهرب من المكان وايضا مع المباشرة في التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد".

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 حادث طرق ذاتي بين مسعدة وبقعاتا | [2 قراءة]
2 حادث طرق بالقرب من وادي سلّامة | [2 قراءة]
3 مقتل 18 مواطنا في قرية حضر السورية | [2 قراءة]
4 نحف: إندلاع حريق في محل تجاري | [2 قراءة]
5 برشلونة واشبيلية يتواجهان في أهم المباريات | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 حالة الطقس: أجواء غائمة جزئيا | [0 مشاركة]
3 الطيرة: اضراب شامل احتجاجا على جرائم القتل | [0 مشاركة]
4 الآلاف يشاركون في إحياء الذكرى الـ61 لمجزرة كفرقاسم | [0 مشاركة]
5 تمديد اعتقال مشتبهين من طرعان بإلحاق أضرار بحافلة | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab