اصابة رجل من طمرة بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار قرب عبلين

الشرطة تحقق في الحادث

جاء من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري:" مساء اليوم السبت في الشمال على الطريق ما بين طمرة وعبلين قرب مجمع نفايات معدنية " خردة " تم اطلاق نار اتجاه مواطن (52 عاما) من سكان طمرة مما اصابه ما بين متوسطا وطفيفا احيل على اثرها لتلقي العلاج بالمستشفى جنبا الى جنب مع مواصلة الشرطة اعمال البحث وراء سيارة مشبوهة عوينت وهي تهرب من المكان وايضا مع المباشرة في التحقيق بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل الخلفية التي لم تتضح معالمها بعد".