بايرن ميونخ يقهر بوروسيا دورتموند في معقله ويبتعد بالصدارة

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 26 وعزز موقعه في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 20 وتراجع إلى المركز الثالث

حقق بايرن ميونخ فوزاً ثميناً على ضيفه وغريمه التقليدي بوروسيا دورتموند بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد خلال المباراة التي أقيمت على ملعب سيجنال إيدونا بارك لحساب الجولة 11 من بطولة الدوري الألماني.

وسيطر بايرن ميونخ على المباراة منذ الدقيقة الأولى حتى تمكن من افتتاح باب التسجيل عند الدقيقة 17 عن طريق آريين روبن الذي استغل تمريرة زميله خاميس رودريجيز داخل منطقة الجزاء.وأهدر المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي العديد من الفرص السهلة، لكنه نجح في إضافة الهدف الثاني بنهاية المطاف بحلول الدقيقة 37 بطريقة رائعة جداً.

واصل بايرن ميونخ الضغط على دفاعا بوروسيا دورتموند المتخلخلة وتمكن من تسجيل الهدف الثالث عن طريق المدافع النمساوي ديفيد ألابا، قبيل أن يسجل مارك بارترا هدف شرفي لبوروسيا دورتموند في الدقيقة 88.ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى النقطة 26 وعزز موقعه في صدارة الترتيب، في حين تجمد رصيد بوروسيا دورتموند عند النقطة 20 وتراجع إلى المركز الثالث.