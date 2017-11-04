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أخبار سياسة نتنياهو بعد استقالة الحريري: على المجتمع الدولي أن يرص صفوفه ويواجه العدوان الايراني

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نتنياهو بعد استقالة الحريري: العدوان الإيراني الذي ي
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نتنياهو بعد استقالة الحريري: على المجتمع الدولي أن يرص صفوفه ويواجه العدوان الايراني

بنيامين نتنياهو:

هذا العدوان يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل أيضا على الشرق الأوسط برمته. يجب على المجتمع الدولي أن يرص صفوفه ويواجه هذا العدوان

موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-04 20:29:29 A A

قال رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو هذا المساء تعقيبا على استقالة رئيس الوزراء اللبناني:"إن استقالة رئيس الوزراء اللبناني الحريري والتصريحات التي أدلى بها هي بمثابة "مكالمة إيقاظ" بالنسبة للمجتمع الدولي كي يتخذ إجراءات ضد العدوان الإيراني الذي يحاول أن يحوّل سوريا إلى لبنان آخر.هذا العدوان يشكل خطرا ليس على إسرائيل فحسب بل أيضا على الشرق الأوسط برمته. يجب على المجتمع الدولي أن يرص صفوفه ويواجه هذا العدوان".

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