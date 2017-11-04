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أخبار عربية وعالمية قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض

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قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخا باليستيا
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قوات الدفاع الجوي السعودية تعترض صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض

 الجهات المعنية إنها تتحرى عن مصدر الصوت، فيما ينتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق

موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-04 20:23:12 A A

ذكرت وسائل إعلام سعودية أن قوات الدفاع الجوي التابعة للمملكة اعترضت، مساء اليوم السبت، صاروخا باليستيا شمال شرقي الرياض.وأكدت مصادر مطلعة لصحيفة "سبق" السعودية عدم تسجيل أي أضرار جراء الحادث.وفي وقت سابق من اليوم أعلن مواطنون في العاصمة الرياض عن سماعهم صوت دوي قوي غير معروف مصدره وأسبابه. 

من جهتها، قالت الجهات المعنية إنها تتحرى عن مصدر الصوت، فيما ينتظر صدور توضيح رسمي في وقت لاحق.وفي غضون ذلك، أعلنت جماعة "أنصار الله" الحوثية عن إطلاق صاروخ باليستي بعيد المدى على مطار الملك خالد بالعاصمة السعودية الرياض.وأفادت قناة "المسيرة" التابعة للحوثيين، أن الصاروخ الباليستي من نوع "بركان-إتش 2"، دون ذكر أي تفاصيل إضافية حول هذا الهجوم.

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