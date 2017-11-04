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أخبار سياسة اصابات واعتقالات بعد مباراة القمة بين هبوعيل كوكب والأخوة كفرمندا

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اصابات واعتقالات بعد مباراة كوكب وكفرمندا
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اصابات واعتقالات بعد مباراة القمة بين هبوعيل كوكب والأخوة كفرمندا

أصيب احد اداريي الفريق المنداوي بعد تعرضه على ما يبدو للضرب

من: محاسن ناصر- مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-04 18:36:18 A A

مع انتهاء مباراة القمة بين فريقي هبوعيل كوكب ابو الهيجاء والاخوة كفرمندا والتي جرت على الملعب الخارجي في سخنين اندلعت اشتباكات بين لاعبي الفريقين داخل غرفة الملابس وسرعان ما تحولت الى المدرجات بين جمهور الفريقين.

 

وقد أصيب احد اداريي الفريق المنداوي بعد تعرضه على ما يبدو للضرب. كذلك كان هناك عراك بالايدي بين عدد من جمهور الفريقين بالاضافة للاشتباكات المماثلة بين لاعبي الفريقين داخل غرف الملابس.

الشرطة التي تواجدت بالمكان تدخلت بشكل سريع وقامت باعتقال عدد من جمهور الفريقين وفرضت النظام في الملعب وخارجه. الجدير ذكره ان الاشتباك بين اللاعبين بدأ خلال استراحة ما بين الشوطين واستمر مع نهاية المباراة الدراماتيكية والتي انتهب بالتعادل الايجابي 2-2 مع هدف تعادل قاتل لكفرمندا في الدقيقة الـ96 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

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