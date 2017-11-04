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السلطات المحلية

شفاعمرو والقضاء مجلس كفرمندا: 330 وحدة سكنية جديدة
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مجلس كفرمندا المحلي يعلن عن 330 وحدة سكنية جديدة

مجلس كفرمندا: 

كان رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان وسكرتير عام المجلس السيد علي خضر زيدان قد اجتمعا نهاية الأسبوع بممثلين عن اللجنة اللوائية ووزارة الداخلية، انتهى بالحصول على الموافقة النهائية على 330 وحدة سكنية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-04 18:49:01 A A

وصل إلى موع العرب وصحيفة كل العرب بيان صادر عن مجلس كفرمندا جاء فيه ما يلي: "أعلن مجلس كفرمندا المحلي عن حصوله على موافقة نهائية على انشاء 330 وحدة سكنية جديدة وبناء حي جديد عصري يشمل رياض أطفال، مناطق خضراء ومنشئات ترفيهية".


من المكان- تصوير المجلس المحلي 

وأضاف البيان: "وكان رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان وسكرتير عام المجلس السيد علي خضر زيدان قد اجتمعا نهاية الأسبوع بممثلين عن اللجنة اللوائية ووزارة الداخلية، انتهى بالحصول على الموافقة النهائية على 330 وحدة سكنية، ومن المتوقع أن يتم تسويقها خلال الأشهر القليلة القادمة. رئيس المجلس المحلي المهندس طه زيدان قال: "لقد عملنا طويلا وبجهود مضاعفة من أجل اتمام المخططات الهندسية وجميع الخطوات المطلوبة منا كسلطة محلية، لقد عملنا على ذلك بوقت قليل وبنجاعة عالية. ان حصولنا على الموافقة النهائية على انشاء الوحدات السكنية الجديدة هو انجاز كبير لكننا نتطلع الى ما هو أكبر".

واختتم البيان: "وأضاف المهندس طه زيدان: "نعمل حاليا وبجهود مكثفة على مخطط لإقامة 550 وحدة سكنية جديدة في المنطقة الشرقية و200 سكنية اخرى في المنطقة الغربية. فيما تستمر الجهود بمتابعة الخرائط والعمل على توفير المزيد من القسائم ووحدات السكن من أجل تلبية احتياجات المواطنين، نعمل على جميع الأصعدة والعمل بمراحل متقدمة في مضمار المصادقة على خرائط معدة لقسائم بناء جديدة" إلى هنا نصّ البيان.

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