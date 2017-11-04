الشرطة: اعتقال مشتبه من الطيبة بتجارة وحيازة المخدرات

الشرطة:

كانت الشرطة قد القت القبض على المشتبه مؤخرا في المدينة هناك محاولا التملص مترجلا من سيارته هاربا حتى ادركته القوات

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الطيبة بالمركز تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه (48 عاما) من السكان هناك بتجارة وحيازة المخدرات وسط القرار بطلب تمديد فترة اعتقاله مساء اليوم السبت على ذمتها" بحسب البيان.



تصوير الشرطة



وأضافت السّمري: "هذا وكانت الشرطة قد القت القبض على المشتبه مؤخرا في المدينة هناك محاولا التملص مترجلا من سيارته هاربا حتى ادركته القوات واعتقلته وبحوزته كمية من المواد المشتبه انها من مخدرات الحشيش والاكستزي والكريستال والتحقيقات جارية" إلى هنا نصّ البيان.