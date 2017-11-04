الشرطة: اعتقال أب وابنه من الرينة بعد طعن قريبهما على خلفية شجار عائلي

الشرطة:

وفقا للتحقيقات فان الخلفية تعود وعلى ما يبدو الى خصومة داخلية ما بين العائلات والتحقيقات جارية

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبهين، اب وابنه في نحو عمر (40.15 عاما) من سكان الرينة بالضلوع في شجار مساء اليوم السبت بالبلدة هناك تخلله وعلى ما يبدو طعن مواطن بالاربعينات من عمره، قريب عائلة، والذي تم تحويله لتلقي العلاج بالمستشفى مع وصف حالته بالطفيفة، هذا ووفقا للتحقيقات فان الخلفية تعود وعلى ما يبدو الى خصومة داخلية ما بين العائلات والتحقيقات جارية" إلى هنا نصّ البيان.