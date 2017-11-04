منطقة الناصرة: اعتقال مشتبه بالاعتداء على معلمة ابنته في إحدى المدارس الابتدائية

الشرطة:

طلب تمديد فترة اعتقاله مساء اليوم السبت عبر محكمة الصلح بالناصرة على ذمتها

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه بالاربعينات من عمره سكان منطقة الناصرة بالاعتداء صباح اليوم السبت على معلمة في احدى المدارس الابتدائية هناك مبررا ذلك باعتدائها على ابنته الصغيرة الطالبة هناك التي لم تتجاوز من العمر بعد نحو 8 اعوام، هذا وتم تحويل المعلمة التي اصيبت طفيفا لتلقي العلاج الطبي جنبا الى جنب مع اعتقال الشرطة المشتبه وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل العزم على طلب تمديد فترة اعتقاله مساء اليوم السبت عبر محكمة الصلح بالناصرة على ذمتها" إلى هنا نصّ البيان.