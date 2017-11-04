اغلاق
اغلاق
أخبار محاكم وجنائيات منطقة الناصرة: اعتقال مشتبه بالاعتداء على معلمة ابنته في إحدى المدارس الابتدائية

أخبار

الناصرة والقضاء الناصرة: اعتقال مشتبه بالاعتداء على معلمة ابنته
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

منطقة الناصرة: اعتقال مشتبه بالاعتداء على معلمة ابنته في إحدى المدارس الابتدائية

الشرطة: 

طلب تمديد فترة اعتقاله مساء اليوم السبت عبر محكمة الصلح بالناصرة على ذمتها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-04 18:49:01 A A

وصل بيان من المتحدثة باسم الشرطة لوبا السمري جاء فيه ما يلي: "في الشمال تواصل الشرطة التحقيق بملف اعتقال مشتبه بالاربعينات من عمره سكان منطقة الناصرة بالاعتداء صباح اليوم السبت على معلمة في احدى المدارس الابتدائية هناك مبررا ذلك باعتدائها على ابنته الصغيرة الطالبة هناك التي لم تتجاوز من العمر بعد نحو 8 اعوام، هذا وتم تحويل المعلمة التي اصيبت طفيفا لتلقي العلاج الطبي جنبا الى جنب مع اعتقال الشرطة المشتبه وتحويله للتحقيقات الجارية بكافة التفاصيل والملابسات وبما يشمل العزم على طلب تمديد فترة اعتقاله مساء اليوم السبت عبر محكمة الصلح بالناصرة على ذمتها" إلى هنا نصّ البيان. 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 فوز خارجي ثمين لاتحاد ابناء مجد الكروم على بيتار نهاريا | [2 قراءة]
2 الرامة: يوم الحذر على الطرق في ثانوية حنا مويس | [2 قراءة]
3 يركا: اصابة شاب بعد تعرضه لاطلاق نار | [2 قراءة]
4 حادث طرق ذاتي بين مسعدة وبقعاتا | [2 قراءة]
5 حادث طرق بالقرب من وادي سلّامة | [2 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 يوفنتوس يزيد من معاناة ميلان بثنائية هيجواين | [0 مشاركة]
3 رئيس إقليم كاتالونيا يدعو الى الاعتراض بشكل ديموقراطي | [0 مشاركة]
4 كفرقاسم: احياء ذكرى المجزرة الـ61 من خلال مسيرة مشاعل | [0 مشاركة]
5 باقة: مستقبل طلابنا في سلم أولويات البلدية | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab