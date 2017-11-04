التعادل سيد الأحكام بمباراة القمة بين كفرقرع وزلفة

كان الشوط الاول لصالح الفريق القرعاوي والذي سيطرة على مجريات المباراة منذ اللحظات الاولى من اللقاء واستطاع المهاجم مؤنس اغبارية من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ13

انفرد فريقي اتحاد ابناء كفرقرع وهبوعيل زلفة بالتعادل الإيجابي 1-1 في مباراة القمة والتي جمعت الفريقين عصر اليوم السبت على ملعب كفرقرع البلدي ضمن مباريات الاسبوع الثامن لدوري الدرجة الثانية المنطقة الشمالية ب.



خلال المباراة

هذا وكان الشوط الاول لصالح الفريق القرعاوي والذي سيطرة على مجريات المباراة منذ اللحظات الاولى من اللقاء واستطاع المهاجم مؤنس اغبارية من تسجيل هدف السبق في الدقيقة الـ13 لينتهي الشوط الاول بتفرق الفريق القرعاوي 1-0.



الشوط الثاني كان لصالح الفريق الضيف بالرغم من انه لعب بعشرة لاعبين بعد ان ابعد مهاجم فريق هبوعيل زلفة حمادة بعل بالبطاقة الحمراء بعد كرت اصفر ثان، فريق هبوعيل زلفة عادل النتيجة بعد خمسة دقائق من انطلاقة الشوط الثاني وبالتحديد بالدقيقة الـ50 ليعلن 1-1 وبهذه النتيجة انتهت المباراة ليكتفي الفريقين بنتيجة تعادل كانت منصفة بحق الفريقين.