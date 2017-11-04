قرار جديد من زيدان بعد خسارة الملكي بثلاثية أمام توتنهام

زيدان سيلجأ لإراحة أبرز العناصر التي شاركت في مباراة توتنهام الأخيرة، في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في هذه المباراة

بعد خسارة الفريق الملكي أمام توتنهام الإنجليزي، بثلاثة أهداف مقابل هدف يتيم في دوري أبطال أوروبا، اتخذ المدير الفني لنادي ريال مدريد الفرنسي زين الدين زيدان، قرارا جديدا وهو الاعتماد على اللاعبين الشباب في مباراة لاس بالماس، التي ستقام غدا الأحد، في الجولة الـ 11 من الليجا".



زيدان

وأوضحت مصادر رياضية أنّ: "زيدان سيلجأ لإراحة أبرز العناصر التي شاركت في مباراة توتنهام الأخيرة، في دوري أبطال أوروبا، وذلك بسبب المستوى الضعيف الذي ظهر به الفريق في هذه المباراة. ومن بين هؤلاء اللاعبين البرازيلي مارسيلو، ومواطنه كاسيميرو والألماني توني كروس والكرواتي لوكا مودريتش في المباراة المقبلة، وإشراك ثيو هيرنانديز وماركوس يورينتي وداني سيبايوس وماركو أسينسيو أساسيين في المباراة. حيث أن ثيو، الذي انضم لريال مدريد الصيف الماضي مقابل 30 مليون يورو، شارك في 402 دقيقة فقط بنسبة 24.8% من الإجمالي، وتسببت الإصابة في غيابه 4 مباريات" وفقًا للمصادر.

وأكدت المصادر أنّ: "زيدان قرر إراحة ناتشو وكاسيميرو بسبب تراكم البطاقات، فالثنائي لديه 4 بطاقات صفراء ويخشى الفرنسي حصولهم على الخامسة والغياب أمام أتلتيكو مدريد في "واندا ميترو بوليتانو" بالجولة الـ 12 من الدوري الإسباني" كما جاء في المصادر.