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وصفات للتخلص من النزلات المعوية
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وصفات للتخلص من النزلات المعوية

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-05 12:58:04 A A

الاصابة بالنزلات المعوية هي إصابات طبيعية ومن الممكن أن يصاب بها أي شخص في الحياة، وهناك النزلات المعوية البسيطة أو اضطرابات المعدة، والتي يمكن علاجها في المنزل عن طريق وصفات طبيعية لتهدئتها.

سنقدّم لكم 3 من أهم الوصفات التي تساعد في التخلص على النزلات المعوية والتي لن تكلف أي شيء، فهي متوفرة في أي منزل ومتاحة للجميع:


صورة توضيحيّة

– الشمر:
يعمل على الشمر على التخلص من الميكروبات والجراثيم الموجودة في الأمعاء، لذلك يعتبر من المشروبات التي ينصح بتناوله عند الإصابة بنزلة معوية.
ففي كل صباح تناولي كوبًا من الشمر، ويفضل المحلى بالعسل لمدة 3 أيام متتالية حتى تتخلصي من آثار هذه النزلة المعوية.

– النعناع:

أيضا النعناع يعمل على تهدئة اضطربات المعدة ويقضي على الانتفاخات عن طريق طرد الغازات، لذلك تناولي مشروب النعناع في الصباح والمساء حتى تتخلصي من مشاكل الأمعاء.

– الزنجبيل:
يعمل أيضًا الزنجبيل على القضاء على فيروسات الأمعاء، والعمل على تحسين عمل الجهاز الهضمي، لذلك تناوليه صباحا ومساء حتى تشعري بتحسن.

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