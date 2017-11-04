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تكنولوجيا تطبيقات جديدة إنستجرام تعمل على تحسين برمجة تطبيقها

تكنولوجيا

إنستجرام تعمل على تحسين برمجة تطبيقها
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إنستجرام تعمل على تحسين برمجة تطبيقها

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير:Reuters)
نشر: 2017-11-04 17:44:45 A A

كشفت شركة إنستجرام المملوكة لفيسبوك أنها ستلجأ إلى تحسين برمجة تطبيقها لجعل إمكانية وصول المستخدمين من ذوي الاتصالات الضعيفة بالإنترنت إلى خدمة مشاركة الصور والفيديو القصير خاصتها أسهل وأيسر.


انستجرام

ومع سعي إنستجرام إلى زيادة عدد مستخدميها، تواجه الشركة مشكلة في عدم إمكانية الوصول إلى المستخدمين في الدول النامية، حيث يُفتقر إلى اتصال سريع وموثوق بالإنترنت، لذا قررت الشركة التوجه إلى فريق من المهندسين خاص بها يتخذ من مدينة نيويورك الأمريكية مقرًا له لحل المشكلة. ويعمل فريق المهندسين في نيويورك على مساعدة الشركة على تبسيط وتحسين التطبيق للحصول على أفضل توافقية في البيئات التي لا يمكن فيها الوصول إلى الخدمة بسبب ضعف الاتصال بالإنترنت. 

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