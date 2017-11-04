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شباب وصبايا جمالك سيدتي كيف تعتنين بفروة رأسك وتمنعين التهابها؟

شباب وصبايا

كيف تعتنين بفروة رأسك وتمنعين التهابها؟
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كيف تعتنين بفروة رأسك وتمنعين التهابها؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-05 07:51:54 A A

فروة الرأس الصحية هي أساس الشعر الصحي، ومن مشكلات الشعر التهاب فروة الرأس الذي ينتج عنه الحكة، لذلك نقدم لكِ وصفات للتخلص من هذه المشكلة.


صورة توضيحيّة

1. عصير الليمون:
احضري نصف كوب من الزبادي ثم ضفيه إليه ثلاث ملاعق من عصير الليمون، وامزجيها جيدًا، بعدها دلكي شعرك بالخليط واتركيه على شعرك لمدة 10 دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

2. جوز الهند:
امزجي كمية متسوية من زيت الزيتون مع زيت جوز الهند، ثم دلكي بها شعرك وفروة الرأس جيدًا واتركيها لمدة 20 دقيقة، وبعد ذلك اغسلي شعرك بالماء الفاتر.

3. صودا الخبر:
قومي بمزج كمية متساوية من صودا الخبز والماء حتى تحصلي على خليط يمكن تطبيقه على شعرك، ثم دلكي به فروة الرأس واتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اشطفيه بالماء. 

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