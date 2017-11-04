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فنانين فن عربي الحرب تشتعل مجددا بين مريم حسين وليلى اسكندر.. فما السبب؟

فنانين

الحرب تشتعل مجددا بين مريم حسين وليلى اسكندر
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الحرب تشتعل مجددا بين مريم حسين وليلى اسكندر.. فما السبب؟

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-05 11:49:14 A A

بعد المصالحة التي عقدت بينهما أخيراً، فاجأت الفنانتان ليلى اسكندر ومريم حسين المتابعين باشتعال الحرب بينهما مجدداً. وبطريقة استفزت جمهور الطرفين. فقد ظهرت مريم حسين في فيديو وهي تسخر من زوج ليلى اسكندر وهي تصفه بأنّه ليس رجلا كما وأنه كيف يمكن للرجل أن يقف بعيدا يشاهد زوجته وهي تقبل الرجال الآخرين؟!! 


الصورة التي ردت بها ليلى اسكندر على مريم حسين

فطالب جمهور ليلى منها ردا على ما قالته حسين فكان ردّ اسكندر على الفيديو: "اللي طلبوا مني الرد على فلانة اللي 24 ساعة تتكلم عني في سنابها، أنا أرد في شغلي، وفي هالصورة اللي تعبر عن سعادتي الحقيقية مع أحلى رجل في العالم، زوجي". 

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