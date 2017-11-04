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بلجيكا تدرس طلب إسبانيا باعتقال رئيس إقليم كتالونيا وتسليمه للسلطات في مدريد

أصدرت قاضية إسبانية مذكرة جرى تعميمها على كل الدول الأوروبية لاعتقال بوجديمون وأربعة من حلفائه الموجودين جميعا في بلجيكا

قال مكتب المدعي العام البلجيكي إنّه سيدرس طلب مدريد بإلقاء القبض على بوجديمون قبل تحويله لأحد القضاة للبت فيه

صدر أمر الاعتقال استجابة لطلب الادعاء العام الإسباني، بينما أبدى بوجديمون استعداده للترشح في الانتخابات المبكرة التي قررت الحكومة الإسبانية المركزية إجراءها في إقليم كتالونيا الشهر المقبل

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)

نشر: 2017-11-05 00:22:44 A نشر: 2017-11-05 00:22:44 A