تعرّف على بي ام دبليو X3 موديل 2018

خيارات المحركات المتوفرة على هذه السيارة عبارة عن محركين ديزل وثلاثة خيارات من محركات البنزين

تعرّفوا معنا اليوم على سيارة بي ام دبليو اكس 3 – BMW X3 موديل 2018. حيث يعتبر هذا الجيل الثالث الجديد كلياً من السيارة الألمانية بي ام دبليو X3 موديل 2018 النسخة المصغرة من شقيقتها X5. وتتوفر سيارة بي ام دبليو اكس 3 الجديدة بثلاث فئات ؛ اكس لاين ، و لكجري لاين ، و ام باكج.



تجربة قيادة 2018 BMW X3 G01



خيارات المحركات المتوفرة على هذه السيارة عبارة عن محركين ديزل وثلاثة خيارات من محركات البنزين، وهي كالتالي:

BMX X3 M40i

تعتمد هذه السيارة على محرك سداسي الاسطوانات سعة 3 لترات يولد قوة 360 حصان و 500 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بصندوق تروس (جير) من 8 سرعات ستيبترونيك ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 4.8 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 250 كم/س.

BMW X3 xDrive30i

تعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة لترين يولد قوة 252 حصان و 350 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بصندوق تروس (جير) من 8 سرعات ستيبترونيك ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 6.3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 240 كم/س.

BMW X3 xDrive20i

تعتمد هذه السيارة على محرك رباعي الاسطوانات سعة لترين يولد قوة 184 حصان و 290 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بصندوق تروس (جير) من 8 سرعات ستيبترونيك ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 8.3 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 215 كم/س.

BMW X3 xDrive30d

تعتمد هذه السيارة على محرك ديزل سداسي الاسطوانات سعة 3 لترات يولد قوة 265 حصان و 620 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بصندوق تروس (جير) من 8 سرعات ستيبترونيك ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 5.8 ثانية وتبلغ سرعتها القصوى 240 كم/س.

BMW X3 xDrive20d

تعتمد هذه السيارة على محرك ديزل رباعي الاسطوانات سعة لترين يولد قوة 190 حصان و 400 نيوتن.متر من عزم الدوران ، يتصل بصندوق تروس (جير) من 8 سرعات ستيبترونيك ، لتتسارع السيارة من 0 إلى 100 كم/س في 8 ثواني وتبلغ سرعتها القصوى 213 كم/س.