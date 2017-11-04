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رياضة وشباب رياضة عالمية فابريجاس يضع حدًا للشائعات: لا أرغب في الرحيل عن تشيلسي

رياضة وشباب

فابريجاس: لا أرغب في الرحيل عن تشيلسي
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فابريجاس يضع حدًا للشائعات: لا أرغب في الرحيل عن تشيلسي

سيسك فابريجاس:

لا توجد أي مشكلات في الوقت الحالي بشأن مسألة تجديد العقد، وأعتقد أن الأيام ستكشف لنا ما الذي سيحدث، لكني لن أتردد أبدا في التوقيع على العقد الجديد

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-05 11:49:29 A A

قرر الإسباني سيسك فابريجاس، لاعب نادي تشيلسي الإنجليزي، وضع حد  للشائعات التي تحدّثت حول رحيله عن صفوف البلوز بنهاية الموسم الجاري حينما ينتهي عقده، في ظل تقارير تؤكد ترقب البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لمانشستر يونايتد، موقف اللاعب. وقال فابريجاس:"بالطبع أتمنى تجديد عقدي مع تشيلسي، فهذا الفريق تعامل معي بصورة جيدة وقضيت فيه فترات رائعة في مسيرتي الكروية، ولا أرغب في الرحيل"، بحسب تصريحات نقلتها صحيفة "إيفينينج ستاندرد" البريطانية.


سيسك فابريجاس

وتابع اللاعب الاسباني: "لا توجد أي مشكلات في الوقت الحالي بشأن مسألة تجديد العقد، وأعتقد أن الأيام ستكشف لنا ما الذي سيحدث، لكني لن أتردد أبدا في التوقيع على العقد الجديد لرغبتي في البقاء فترة أطول في قلعة "ستامفورد بريدج".

وأضاف:"رغم أن عمري 30 عاما، والبعض يتحدث عن أن هذه بداية النهاية لأي لاعب، لكني لا أشعر بذلك مطلقا، فعقلي لايزال شابا وأعرف قدرتي على تقديم المزيد خلال الفترات المقبلة". واختتم: "أتدرب بصورة جيدة كل يوم، وأعتقد في آخر 48 لقاء، شاركت 47 مرة، ولم أغب عن الفريق سوى أمام توتنهام في أغسطس/آب الماضي بداعي الإيقاف، وهذا أكبر دليل أنني لم أتأثر سلبيًا بالسن".

وانضم فابريجاس إلى تشيلسي في 2014 بعد 3 سنوات قضاها في برشلونة الإسباني، وحقق مع البلوز الدوري الإنجليزي مرتين إلى جانب كأس الرابطة. 

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