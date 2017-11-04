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متى يسقط بشار الأسد؟/ بقلم: ميشيل كيلو

ميشيل كيلو في مقاله:

لم يسبق أن نجحت ثورة استبدلت هدفها الاستراتيجي، الأعلى والعام، بهدف أدنى وجزئي، هو مفردة بين مفرداته المتنوعة

يرتبط نجاح أي ثورة بنمط تفاعل مفرداتها الذي يتوقف بلوغ هدفها الأعلى عليه. ومن الخطأ قياس انتصار الثورة وفشلها، الثورة المستمرة منذ قرابة سبعة أعوام، بمعيار وحيد هو رحيل الأسد أو بقاؤه

بعد سبعة أعوام من التضحيات، ليس صحيحا، أو جائزا، ربط نجاح الثورة ومصيرها بمصير الأسد. الصحيح ربط مصيره بنجاحها، الصعب اليوم إلى درجة الاستحالة

ما لم ندرك الأهمية المفصلية لأولوية بناء وضع ذاتي، يغير موازين القوى لصالحنا، لن يرحل الأسد، ولن يزحزحه شيء أو أحد عن موقعه، غير من يملكون القدرة على ذلك

يفصل بعض معارضي سورية إسقاط الأسد عن واقع الثورة، ويجعلون التخلص منه قضيتها المركزية، ويتجاهلون أن عدم وقف تردّيها سيسقطها هي ويبقيه

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة

نشر: 2017-11-04 08:41:02 A نشر: 2017-11-04 08:41:02 A