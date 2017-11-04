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أخبار محاكم وجنائيات يركا: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار على الشارع الرئيسي

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كفرياسيف والقضاء يركا: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار
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يركا: اصابة شاب بجراح متوسطة بعد تعرضه لاطلاق نار على الشارع الرئيسي

بعد تقديم العلاج تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهاريا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-04 03:24:01 A A

جاء من مركز حيان الطبي:" طواقم حيان للعلاج المكثف قدمت بعد منتصف الليلة، العلاج لشاب يبلغ من العمر (22 عامًا) اثر تعرضه لطلقه من عيار ناري بالقسم الاسفل من الجسد على الشارع الرئيسي في بلدة يركا مما اسفر عن اصابته بجروح متوسطة. بعد تقديم العلاج تم نقله لغرفة علاج مكثف مستشفى نهاريا".

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