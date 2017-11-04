مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي
الدرجة العليا – الأسبوع 10
هبوعيل عكا 16:00 نادي أشدود (السبت) في عكا
مكابي نتانيا 18:15 هبوعيل حيفا (السبت) في نتانيا
بني يهودا تل أبيب 20:30 بيتار القدس (السبت) في بيتح تكفا
الدرجة الأولى – الأسبوع 9
المنطقة الشمالية
هبوعيل أم الفحم 18:30 نادي الطيرة (السبت) في أم الفحم
الدرجة الثانية – الأسبوع 8
المنطقة الشمالية "أ"
هبوعيل كوكب 14:30 الأخوة كفر مندا (السبت) في سخنين
المنطقة الشمالية "ب"
اتحاد كفر قرع 14:30 هبوعيل زلفة (السبت) في كفر قرع
النهضة الناصرة 16:00 شباب طرعان (السبت) في عيلوط
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