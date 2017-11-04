مباريات اليوم السبت في جميع درجات الدوري الاسرائيلي

من: حجاج رحال - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة

الدرجة العليا – الأسبوع 10



هبوعيل عكا 16:00 نادي أشدود (السبت) في عكا

مكابي نتانيا 18:15 هبوعيل حيفا (السبت) في نتانيا

بني يهودا تل أبيب 20:30 بيتار القدس (السبت) في بيتح تكفا

الدرجة الأولى – الأسبوع 9

المنطقة الشمالية

هبوعيل أم الفحم 18:30 نادي الطيرة (السبت) في أم الفحم

الدرجة الثانية – الأسبوع 8

المنطقة الشمالية "أ"

هبوعيل كوكب 14:30 الأخوة كفر مندا (السبت) في سخنين

المنطقة الشمالية "ب"

اتحاد كفر قرع 14:30 هبوعيل زلفة (السبت) في كفر قرع

النهضة الناصرة 16:00 شباب طرعان (السبت) في عيلوط