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أخبار عربية وعالمية مذكرة أوروبية باعتقال رئيس كتالونيا المقال ومحاميه يؤكد: القانون لا يلزم بلجيكا بتسليمه

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قاضية إسبانية تصدر أمرا أوروبيا باعتقال رئيس كتالونيا
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مذكرة أوروبية باعتقال رئيس كتالونيا المقال ومحاميه يؤكد: القانون لا يلزم بلجيكا بتسليمه

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-03 22:25:12 A A


أصدرت قاضية في اسبانيا اليوم مذكرة اعتقال بحق رئيس كتالونيا المقال كارولس بوجيمون، بعد ان سببق وصدرت بحقه مذكرة اعتقال اوروبية وذكرت وكالة "أكي" الإيطالية للأنباء، أن بول بيكارت محامي بوجديمون، قال إن صدور مذكرة التوقيف الأوروبية لا يلزم بالضرورة السلطات البلجيكية بتسليمه لمدريد، بسبب وجود العديد من السيناريوهات القانونية المحتملة.

 
رويترز

وأشار بيكارت، إلى أن باستطاعة موكله الاختيار بين التوجه إلى مدريد أو البقاء في بلجيكا ليتم استجوابه من قبل المحققين البلجيكيين هنا بعد أن يطلعوا على الملف.

وشدد المحامي البلجيكي على أن موكله لا يعتزم التهرب من واجباته القانونية وأنه سيتعاون مع المحققين هنا، حيث يفضل بوجديمون أن يكون حرًا في بروكسل على أن يقبع في السجن في مدريد.

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