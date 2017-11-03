دير الاسد: اجتماع عام للطواقم الادارية والتوجيهية في مدارس القرية

استمرارا للعمل من اجل الشبيبة في دير الاسد بما يتعلق بالتربية اللامنهجية عقد اجتماع عام للطواقم الادارية والتوجيهية حول الطاولة المستديرة لبحث موضوع التحديات وبناء برنامج بلدي شامل للتربية اللامنهجية . وقد شارك بالاجتماع كل من رئيس مجلس دير الاسد المحلي السيد احمد ذباح ونائبه السيد نصر صنع الله ومفتشي وزارة المعارف السيد احمد عبد الرحمن والمفتشة رانية خلايلة ،ومدير قسم المعارف السيد مجيد موسى ومديري الاقسام الاخرى بالمجلس المحلي ، ومدراء المدارس ، ومركزين للتربية الاجتماعية، ومستشارات وموظفي قسم الشبيبة .

وقد وضع المشاركون بالاجتماع خطة عمل ومسارات اثرائية لتنفيذها ضمن المسارات اللامنهجية المتبعة في مدارس دير الاسد عامة.