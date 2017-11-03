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الرامة: يوم الحذر على الطرق في ثانوية حنا مويس بمشاركة فعالية للطلاب

 

من: محاسن ناصر - مراسل موقع العرب وصحيفة كل العرب
نشر: 2017-11-04 00:08:01 A A

تحت رعاية مجلس الرامة المحلي وإدارة مدرسة حنا مويس الثانوية في القرية أقيمت فعاليات في موضوع الحذر على الطرق بمشاركة كافة طبقات الصفوف بالمدرسة حيث قام كلٌ من الأخ زياد أبو يمن ضابط الامن والمسؤول عن الامن والأمان في المجلس المحلي، ومركز الحذر على الطرق الأستاذ نجيب أبو حلو ومعلم موضوع الحذر الاستاذ زوهر عويضة، بعرض ثلاث فعاليات متنوعة وغنية للطلاب منها , تجربة الدراجة الكهربائية وتجربة السيارة المنقلبة وتجربة سياقة سيارة، وقد استمتع الطلاب من هذا اليوم المميز بمشاركتهم.

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