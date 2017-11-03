خلطة ماء الورد لبشرة نقية خالية من الحبوب

كما هو معروف فإنّ ماء الورد هو من أفضل الماد المستخدمة في تنظيف البشرة لأنّه طبيعي ويعمل على تنقية البشرة ما جميع الرواسب المتراكمة إن كان من المكياج وغيره كما وأنّه يعطي نضارة للبشرة ويخلصك من الحبوب الموجودة، لذلك سنقدّم لك اليوم خلطة ماء الورد والتي ستساعدك في تنظيف أعمق للبشرة.



صورة توضيحيّة

الدقيق وماء الورد

المكونات:

ملعقة كبيرة من الطحين

ملعقة كبيرة من النخالة

4 ملاعق ماء ورد

الطريقة:

يُخلط الطحين مع النخالة ثم نضيف ماء الورد حتى نحصل على عجينة لينة يمكنك فردها على بشرتك

تترك الخلطة على البشرة لمدة 30 دقيقة، ثم يُغسل الوجه.