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مطبخ اطباق رئيسية صينية السمك بالخضروات بالفرن..صحتين وهنا

مطبخ

صينية السمك بالخضروات بالفرن..صحتين وهنا
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صينية السمك بالخضروات بالفرن..صحتين وهنا

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-04 07:59:12 A A

مقادير الوصفة:
4 حبة سمك
2 ملعقة كبيرة زيت زيتون
4/1 كوب ليمون طازج
6 فص ثوم مهروس
1 كوب بقدونس مفروم
1 ملعقة صغيرة كمون
1 ملعقة صغيرة كركم
2/1 ملعقة صغيرة زعفران مطحون
1 ملعقة صغيرة بابريكا (فلفل حلو)
2/1 ملعقة صغيرة فلفل أسود
1 ملعقة صغيرة ملح
4 ورق غار
3 حبة كبيرة جزر شرائح
1 قرن فلفل أخضر شرائح
2 حبة متوسطة فلفل أخضر شرائح
1 حبة كبيرة بصل مقطع شرائح دائرية
1 حبة كبيرة طماطم مقشر مفروم
1 حبة كبيرة ليمون شرائح
2 حبة كبيرة طماطم شرائح
للتزيين
بقدونس مفروم

طريقة التحضير:
إغسلي السمك بالماء ودعيه في المصفاة ليتخلص من الماء.
في طبق عميق ضعي زيت الزيتون، عصير الليمون، الثوم، البقدونس، الكمون، الكركم، الزعفران، البابريكا، الفلفل والملح، قلبي المواد لتختلط جيدا. دعيها لعدة دقائق.
وزعي قليل من خليط البهارات في داخل وخارج السمك وادعكيه ليتشرب بنكهة البهارات جيدا. ضعي قطعة من ورق الغار في داخل كل سمكة.
أضيفي الطماطم المفروم على بقية تتبيلة البهارت.
في طبق فرن واسع وزعي نصف كمية الجزر، الفلفل الأخضر، الفلفل الحلو، البصل، الليمون والطماطم الشرائح، وزعي حبات السمك فوق الخضروات. وزعي خليط التتبيلة والطماطم المفروم ثم بقية الخضروات.
ضعي السمك في فرن على درجة حرارة 190 م لمدة ساعة تقريبا كي تنضج الخضروات ويتحمص السمك. 

 

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