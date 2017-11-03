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تكنولوجيا تطبيقات جديدة واتساب يعود للعمل بعد خلل تقني عطّل خدمته حول العالم

تكنولوجيا

واتساب يعود للعمل حول العالم
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واتساب يعود للعمل بعد خلل تقني عطّل خدمته حول العالم

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Reuters)
نشر: 2017-11-03 14:47:15 A A

اشتكى عدد كبير من المستخدمين حول العالم، من عدم قدرتهم على استخدام تطبيق واتس اب، بما فى ذلك أجزاء ضخمة من أوروبا، والمملكة المتحدة، والهند، ومصر والشرق الأوسط  أنهم أصبحوا غير قادرين على إرسال رسائل إلى بعضهم البعض حيث استمرت الخدمة في كتابة " connecting" مع علامة تظهر أن الرسالة لم تصل إلى الطرف الآخر. 

ويبدو أنه حدث خلل تقني ما في تطبيق الواتساب ويعمل المسؤولون على تصحيح هذا الخلل.


واتساب 

ولاحقًا عاد الواتساب للعمل مجددا بعد إصلاح الخلل التقني والذي لم يكشف بعد من قبل المسؤولين.

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