رئيس الشاباك الأسبق يحذر من ضربة قاسية للجهاد في الضفة أو البلاد

ديختر:

أنا أعرف منظمة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها. هي منظمة أصغر من حماس من ناحية القدرة والحجم (يبلغ عددها حوالي 10 آلاف ناشط)، لكنّها منظمة فتاكة وجدية جدًا وهي نفذت عمليات كثيرة في السابق

زعمت صحيفة يديعوت أحرونوت وعلى خلفية قيام اسرائيل بتفجير نفق حماس - الامر الذي أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين - أن "حماس تعمل على اقناع الجهاد الإسلاميّ بتنفيذ عمليات عسكريّة ضد إسرائيل لتفويت الفرصة عليه لتخريب المُصالحة الفلسطينيّة"، على حدّ تعبير المصادر الأمنيّة في اسرائيل.



خلال اشتباكات في الضفة



هذا وحذّر رئيس لجنة الخارجية والأمن ورئيس جهاز الأمن العّام (الشاباك) سابقًا، آفي ديختر خلال حديث له مع موقع "واللا، "من أنّه في الوقت الذي يعتقد فيه كثيرون أنّ ردّ الجهاد الإسلامي على تدمير النفق سيكون من غزة، فإنّ المنظمة من الممكن أنْ ترد بهجوم إرهابي في الضفة الغربية وفي الجبهة الداخليّة الإسرائيليّة".

وقال ديختر: "أنا أعرف منظمة الجهاد الإسلامي منذ تأسيسها. هي منظمة أصغر من حماس من ناحية القدرة والحجم (يبلغ عددها حوالي 10 آلاف ناشط)، لكنّها منظمة فتاكة وجدية جدًا وهي نفذت عمليات كثيرة في السابق".

وأضاف ديختر قائلاً إنه "من الخطأ الاعتقاد بأنّ ردّها سيكون فقط من غزة، فهم لديهم قدرات وبنية تحتية أيضًا في أنحاء الضفة الغربيّة، والوضع في الضفة الغربيّة يُتيح لها إمكانية استهداف أشخاص داخل الخط الأخضر أيضًا".