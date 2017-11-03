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صحة اخبار وتقارير الوزن المفرط يزيد مخاطر عدم انتظام ضربات القلب

صحة

الوزن المفرط يزيد الخطر على القلب
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الوزن المفرط يزيد مخاطر عدم انتظام ضربات القلب

أشارت معدة الدراسة، الطبيبة كريستينا ماجنوسن، بمركز القلب الجامعي في هامبورغ بألمانيا، إلى أن الوزن المفرط فسر معظم تزايد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-04 07:58:12 A A

تشير دراسة حديثة إلى أن خطر الإصابة بعدم انتظام ضربات القلب يزيد كلما تقدم الإنسان في العمر أو أصيب بزيادة الوزن أو البدانة ليرتفع بعد سن الخمسين بالنسبة للرجال وسن الستين بالنسبة للنساء.

وراجع الباحثون بيانات نحو 80 ألف شخص تراوحت أعمارهم بين 24 عاماً و97 عاماً في أربع دراسات أوروبية. ولم يكن أحد من المشاركين يعاني من رجفان أذيني عندما انضموا للدراسات.

وبعد متابعة نصف المشاركين لمدة 13 عاماً على الأقل، وبعضهم لفترة وصلت إلى نحو 28 عاماً، وجد الباحثون أن 4.4% من النساء و6.4% من الرجال أصيبوا برجفان أذيني. وقال الباحثون في دورية (سيركليشن) إنه عند المقارنة بأشخاص لم يصابوا بالرجفان الأذيني زاد احتمال وفاة من أصيبوا بذلك ثلاث مرات خلال فترة الدراسة.

وأشارت معدة الدراسة، الطبيبة كريستينا ماجنوسن، بمركز القلب الجامعي في هامبورغ بألمانيا، إلى أن الوزن المفرط فسر معظم تزايد خطر الإصابة بالرجفان الأذيني.

وقالت ماجنوسن عبر البريد الإلكتروني: "زاد معدل الرجفان الأذيني بنسبة 31% عند الرجال و18% عند النساء مقابل كل 10 أرطال زيادة (في الوزن)".

وعند الإصابة بالرجفان الأذيني يرتجف الأذين بدلاً من أن ينبض لنقل الدم بكفاءة.

كما وجدت الدراسة أن عدداً قليلاً يصاب بالرجفان الأذيني قبل سن الخمسين.

وبحلول سن التسعين يعاني واحداً من بين كل أربعة رجال أو نساء بهذا الخلل.

كذلك لا تؤدي زيادة الكوليسترول إلى خطر الإصابة بالرجفان الأذيني .

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