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مولود العذراء: تنتهي من حالة عدم الاستقرار العاطفي
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مولود العذراء: تشعر أن طريقك سالكة وتنتهي من حالة عدم الاستقرار العاطفي

 

يزول الفراغ الذي هيمن في الاشهر الماضية وتنتهي الخلافات مع الحبيب

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-05 12:58:33 A A

عزيزي مولود برج العذراء، ربما تشعر بشيء من الاحباط او بإحساس بعدم الأمان في هذه الفترة لكن الامور تسير تصاعديا فتشعر ان الطريق امامك اصبحت سالكة لكي تنفذ ما تريد. ستبدو ملهما وقادرا لكنك تتشبت بمواقفك حينا وتتأثر بالأقاويل حينا آخر وقد يؤدي التنافر الى مواجهة مع اشخاص يخونون الأمانة.


صورة توضيحية

تنتهي هذا الشهر من حالة عدم الاستقرار العاطفي التي شهدتها ويصبح الامر من الماضي. الآن تكتشف سعادة حقيقة وتنعم بأجواء صافية. ويزول الفراغ الذي هيمن في الاشهر الماضية وتنتهي الخلافات مع الحبيب. حيث تتقرب من الآخر وتسعى لإقامة السلام بينكما فتستعيد اتزانك واذا كنت عازبا فتعقد صداقات ممتعة وتفرح بحالة الغزل التي تعيشها.

 

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