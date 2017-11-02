عزيزي الأسد: قد تشعر بالوحدة وتحتاج الى محيطك الاجتماعي والعائلي

يشير الوضع الى حدث عائلي مهم حوالي منتصف الشهر او الى لقاء مع حبيب قديم او مع من درست معه في السابق او عملت الى جانبه وكانت تجمعكما علاقة صداقة لا غير

عزيزي الأسد، تسهل عليك المفاوضات والنقاشات ويحسن اتصالاتك بالمراجع النافذة. وتبدو هذه الفترة رائعة في لقاءاتها ووعودها لكن سرعان ما يتغير الوضع لبعض المناكفات وتضطر لقبول بعض التسويات لإنقاذ العلاقة .



صورة توضيحية



يشير الوضع الى حدث عائلي مهم حوالي منتصف الشهر او الى لقاء مع حبيب قديم او مع من درست معه في السابق او عملت الى جانبه وكانت تجمعكما علاقة صداقة لا غير. وقد تشعر بالوحدة وتحتاج الى محيطك الاجتماعي والعائلي لدعمك وإيجاد حلول لمشاكلك. أو قد تغامر في علاقة عاطفية شائكة او تستيقظ ظروف قديمة على اثر خبر يطرأ ما يجعلك تفجر نقمتك في علاقتك الحالية.