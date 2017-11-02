رسميًا: بيونسيه تنضم لـ The Lion King

اُختيرت النجمة بيونسيه رسميًا من قبل المخرج جان فافريو لتعلب دور "نالا" في النسخة الجديدة لفيلم ديزني الشهير The Lion King وقد نشرت بيونسيه البالغة من العمر 36 عامًا صورة ﻷبطال الفيلم الذين تم اختيارهم رسميًا على حسابها الرسمي بموقع "فيسبوك"، وضمت كلا من سيث روجان، جيمس ايرل جونز، بيلي إيكنر، جون أوليفر، والممثل دونالد جلوفر. ومن المقرر أن يصدر الفيلم الجديد في 19 يوليو 2019، بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة والعشرين لعرض الفيلم الأصلي.



بيونسيه



يٌذكر أن النسخة الأصلية للفيلم صدرت في 1994، وهو واحد من أعلى أفلام الرسوم المتحركة حصدًا للإيرادات بشباك التذاكر العالمي على اﻹطلاق، حيث قُدرت الإيرادات وقتها بـ 968 مليون دولار أمريكي، وفاز بجائز الأوسكار أفضل موسيقى.