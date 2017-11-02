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اولاد الام والطفل أعراض نقص الحديد عند الأطفال.. تعرفوا عليها

اولاد

أعراض نقص الحديد عند الأطفال
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أعراض نقص الحديد عند الأطفال.. تعرفوا عليها

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: thinstock)
نشر: 2017-11-03 14:27:03 A A

قال طبيب الأطفال هيرمان جوزيف كال إن نقص الحديد يهدد الأطفال بالإصابة بفقر الدم "الأنيميا"، مشيرًاً إلى أنه يهاجم بصفة خاصة المراهقين المصابين بأمراض الأمعاء المزمنة، مثل التهاب القولون التقرحي أو داء كرون، وكذلك الفتيات، اللائي يعانين من الحيض الشديد.

وأوضح الطبيب الألماني أن أعراض نقص الحديد تتمثل في:

• ضعف التركيز وتراجع مستوى التحصيل الدراسي
• النعاس أثناء النهار والشحوب
• فقدان الشهية
• تقصف الأظافر والشعر وجفاف الشفاه وتشققها واتجاه زوايا الفم للداخل
• اضطراب الساقين المعروف باسم متلازمة "تململ الساقين".

وينبغي استشارة طبيب أطفال عند ملاحظة هذه الأعراض للتحقق من الإصابة بنقص الحديد من خلال إجراء فحص للدم.

ويمكن إمداد الجسم بالحديد من خلال تناول الأطعمة الغنية به مثل اللحوم والخضروات الورقية الخضراء والشمندر الأحمر والسمك والبيض ومنتجات الحبوب الكاملة والبقوليات والمكسرات. وعند الضرورة يمكن أيضًا اللجوء إلى مكملات الحديد.

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