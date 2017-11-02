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شباب وصبايا نصائح رجالية شباب.. كيف يمكن علاج الحبوب البيضاء تحت الجلد؟

شباب وصبايا

كيف يمكن علاج الحبوب البيضاء تحت الجلد؟
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شباب.. كيف يمكن علاج الحبوب البيضاء تحت الجلد؟

عليك تعريض الوجه لحمام البخار، هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص من البكتريا العالقة بمسام البشرة. أعدّ حمام بخار لبشرتك مرة واحدة أسبوعياً

موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة (تصوير: Thinkstock)
نشر: 2017-11-03 14:26:59 A A

تُعتبر الرؤوس البيضاء أحد أشكال حب الشباب، وهي مشكلة مزعجة تؤثر سلبًا على جمال الوجه ونقائه، وعليه لا بدّ من الحدّ منها للعناية بالبشرة. وعليك أن تعلم يا عزيزي الرجل أنّ الرؤوس البيضاء تظهر على بشرة الوجه بعد تراكم الزيوت والمصل والجلد الميت حتى إغلاق المسام وتكوّن هذه الحبوب. موقع العرب يقدّم لك بعض الحلول لتقضي على هذه الرّؤوس البيضاء المزعجة!


صورة توضيحية

حمام البخار: 
عليك تعريض الوجه لحمام البخار، هذه الطريقة من أفضل الطرق للتخلص من البكتريا العالقة بمسام البشرة. أعدّ حمام بخار لبشرتك مرة واحدة أسبوعياً.

ماسك البندورة
قم بقطع بضع شرائح بندورة ووضعهم على الرؤوس البيضاء. سيعمل العصير الخارج منها على تنقية وتنظيف بشرتك. اتركهم حوالي 15 دقيقة ثم اشطف وجهك بماء دافئ. 

أوراق الحلبة
من أفضل العلاجات المنزليةالطبيعية للرؤوس البيضاء الموجودة على الأنف، وضع خليط من أوراق الحلبة والماء على الوجه طوال الليل. ويساعد استخدام هذا العلاج بانتظام على منع ومعالجة الرؤوس البيضاء بشكل طبيعي.

العسل
 لا يستخدم العسل وحده كقناع الوجه. فإنه يمكن الجمع مع غيره من المكونات، مثل دقيق الشوفان، للحد من البثور. اخلط 2 ملاعق من العسل مع 1 ملاعق من دقيق الشوفان وتدفئته في الميكروويف. ويوضع هذا المزيج على وجهك ويترك لمدة 15-20 دقيقة ثم شطف الوجه بالماء الفاتر ويرطب جيداً .

 

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