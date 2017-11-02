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مجتمع قصة من الحياة شابة (27 عامًا): أحب شاب أصغر مني وأهله يرفضوني

مجتمع

شابة (27 عامًا): أحب شاب أصغر مني
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شابة (27 عامًا): أحب شاب أصغر مني وأهله يرفضوني

 

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة (تصوير: ThinkStock)
نشر: 2017-11-03 14:27:15 A A

وصلت الى موقع العرب رسالة من شابة تطلب ارشاد ونصيحة زوار موقع العرب الكرام. موقع "العرب" يؤكد انه وحفاظا على النزاهة والمصداقية الصحفية ينشر الرسالة تماما كما وصلت الى مكاتبنا، من دون زيادة او نقصان، وبدون تعديلات لغوية او تصحيح اخطاء املائية.

 

 الرسالة كالتالي:

انا شابة عمري 27 سنة، متعلمة وأعمل في مكان محترم جدا، وتعرفت على شاب يعمل معي بنفس المكان، وتطورت علاقتنا بسرعة وأراد أن يتقدّم لي، ولكن أهله رفضوني لأني أكبر منه بعامين! ماذا أفعل هل أتركه أم أحارب من أجل هذا الحب الكبير بيننا؟


صورة توضيحيّة

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