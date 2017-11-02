شابة (27 عامًا): أحب شاب أصغر مني وأهله يرفضوني

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الرسالة كالتالي:



انا شابة عمري 27 سنة، متعلمة وأعمل في مكان محترم جدا، وتعرفت على شاب يعمل معي بنفس المكان، وتطورت علاقتنا بسرعة وأراد أن يتقدّم لي، ولكن أهله رفضوني لأني أكبر منه بعامين! ماذا أفعل هل أتركه أم أحارب من أجل هذا الحب الكبير بيننا؟



صورة توضيحيّة