بيت جن: المصادقة النهائية على الخارطة المفصلة

النائب أكرم حسون الذي يدعم قضايا التخطيط في القرى الدرزية والعربية أكد مجددا أنه فقط من خلال التخطيط يمكن توسيع الخدمات وبناء الحارات للازواج الشابة وبناء بنية تحتية تلائم العصر



تم مؤخراً المصادقة النهائية لخارطة بيت جن الهيكلية التي تضم الآف الدونمات لمسطح القرية وتوسيعه بشكل كبير لتفي احتياجات البناء في القرية حتى عام 2040.

النائب أكرم حسون الذي يدعم قضايا التخطيط في القرى الدرزية والعربية أكد مجددا أنه فقط من خلال التخطيط يمكن توسيع الخدمات وبناء الحارات للازواج الشابة وبناء بنية تحتية تلائم العصر، هذا وقد شكر حسون كل من عمل على إتمام خارطة بيت جن الهيكلية واخص بالذكر وزير المالية موشيه كحلون، رئيس اللجنة اللوائية أوري ايلان، رئيس لجنة التنظيم طوبيا جلازر ورئيس مجلس بيت جن بيان قبلان الذي عمل كثيرا لإنهاء تخطيط الخارطة الهيكلية.