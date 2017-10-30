اغلاق
اغلاق
كوكتيل غرائب وطرائف شاب أردني يتعرّض للدغة افعى فلسطين السامة

كوكتيل

شاب أردني يتعرّض للدغة افعى فلسطين السامة
انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement open advertisement

شاب أردني يتعرّض للدغة افعى فلسطين السامة

على إثر تلك اللدغة، نُقِلَ الراعي الى مستشفى البشير في المملكة الأردنية، وهو في وضعٍ خطير

موقع العرب وصحيفة كل العرب - الناصرة
نشر: 2017-11-06 10:26:16 A A

تعرّض خبير الأفاعي الأردني رعد الراعي للدغة افعى فلسطين السامة، خلال مقابلة تلفزيونية. وعلى إثر تلك اللدغة، نُقِلَ الراعي الى مستشفى البشير في المملكة الأردنية، وهو في وضعٍ خطير. 

وتمكّن الراعي من النجاة من الموت جراء اللدغة؛ إثر إعطائه عدة جرعات مضادة لسمّ أفعى فلسطين القاتلة، زوّدها للمستشفى خبير الأفاعى الفلسطيني جمال العمواسي.

يُذكر أن أفعى فلسطين تتواجد في فلسطين وغرب سوريا، وشمال – غرب الأردن، يبلغ طولها 80 – 130 سم، ويميل لونها إلى الأصفر مع وجود خطوط ملتوية ذات لون غامق على كامل جسدها.

 

انشر عبر الفيسبوك طباعة ارسل لصديق انشر تعقيب
لارسال مواد واخبار لموقع العرب عبر البريد:
alarab@alarab.com
الأكثر قراءة
1 مسيرة الزومبي في المكسيك | [2 قراءة]
2 لماذا استقال الحريري؟/ بقلم: شاكر فريد حسن | [1 قراءة]
3 إلغاء الإضراب في كلاليت بعد التوصل لتفاهمات | [1 قراءة]
4 نجاح باهر لحفل إليسا في مسرح أوليبميا- باريس | [1 قراءة]
5 الامريكية اللبنانية ريما فقيه تعلن عن حملها الثاني | [1 قراءة]
الاكثر توصية ومشاركة في الفيسبوك
1 5 قتلى من سرايا القدس والقسام في تفجير الجيش الاسرائي | [0 مشاركة]
2 اصابة عامل (40 عامًا) بجراح متوسطة جراء سقوطه | [0 مشاركة]
3 حملة ليلية ضد مظاهر التحريض في دير أبو مشعل | [0 مشاركة]
4 بلفور الوعد الخبيث/ حسن العاصي | [0 مشاركة]
5 الدستور الجديد/ نعمان عبد القادر | [0 مشاركة]
خارطة الموقع
مناطق ومدن
اغاني mp3
افلام ومسلسلات
دراما رمضان 2017
ابراج 2017
alarabalarab