نتائج مباريات الجولة الثامنة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2018

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ينقل اليكم موقع العرب نتائج مباريات اليوم الثاني ضمن الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة من التصفيات الأوروبية لكأس العالم 2018 في روسيا. وكان ابرز المباريات لقاء ألمانيا امام النرويج وأنجلترا امام سلوفاكيا، واللذين انتهيا بفوزين متوقعين للعريقين الألماني والإنجليزي.

ألمانيا- النرويج | 6 – 0

أذربيجان - سان مارينو | 5 – 1

إيرلندا الشمالية - تشيك | 2 – 0

أرمينيا - الدنمارك | 1 – 4

مونتيتيغرو - رومانيا | 1 – 0

بولندا - كازخستان | 3 – 0

إسكتلندا - مالطا | 2 – 0

سلوفينيا - لتوانيا | 4 – 0

إنجلترا - سلوفاكيا | 2 – 1