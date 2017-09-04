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أخبار عربية وعالمية مسؤول ايراني يهاجم الإمارات: ليست سوى برج من ورق ينهار دون صواريخ

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إيران: الإمارات برج من ورق ينهار دون صواريخ
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مسؤول ايراني يهاجم الإمارات: ليست سوى برج من ورق ينهار دون صواريخ

 

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موقع العرب وصحيفة كل العرب- الناصرة
نشر: 2017-09-04 23:49:37 A A

هاجم أمين مجلس تشخيص مصلحة النظام في إيران، محسن رضائي، دولة الإمارات، مصرحًا بأنها "برج من ورق".  وقال "رضائي"، في تغريدة على "تويتر" إن الإمارات برج من ورق، ينهار حتى دون صواريخ، وذلك في معرض انتقاد تصريحات مسؤولين إماراتيين ضد بلاده.


محمد رضائي - صورة من الأرشيف (ويكيبيديا)

وكانت الخارجية الإيرانية قد دعت في وقت سابق الإمارات إلى وقف ما وصفتها "مغامراتها التخريبية في المنطقة، كونها تفوق قدراتها وحجمها".

وأكد المتحدث باسم الخارجية الإيرانية بهرام قاسمي في تصريحات الأسبوع الماضي أن اتباع الإمارات "مغامرات تتجاوز إمكاناتها أدى إلى إيجاد مشاكل عديدة في المنطقة"، وتحدث عن "محاولة الإمارات استعمار قسم من الأراضي اليمنية والمشاركة في حرب ضد الشعب اليمني".

وجاء موقف الخارجية الإيرانية ردا على تصريحات وزير الخارجية الإماراتي عبد الله بن زايد انتقد فيها الدور "الاستعماري" لإيران وتركيا في سوريا.

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