مقتل جنديين روسيين جراء قصف لتنظيم داعش في محافظة دير الزور

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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، 4 سبتمبر، مقتل اثنين من العسكريين الروس في محافظة دير الزور السورية جراء القصف من قبل مسلحي تنظيم "داعش".





رويترز

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أن "العسكريين المتعاقدين رافقوا قافلة سيارات للمركز الروسي للمصالحة. وفي محافظة دير الزور تعرضت القافلة للقصف بقذائف الهاون من قبل مقاتلي "داعش". وأسفر القصف عن مقتل عسكري واحد وإصابة آخر بجروح بالغة".

وأضافت وزارة الدفاع أن العسكري الثاني توفي في المستشفى متأثرا بجروحه. وكانت وزارة الدفاع الروسية قالت، في وقت سابق اليوم الاثنين إن القوات الجوية — الفضائية الروسية نفذت 80 طلعة قتالية في سوريا لدعم تقدم القوات السورية نحو مدينة دير الزور المحاصرة.