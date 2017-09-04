تعادل شباب اللد في بيته أمام هبوعيل كتمون بهدف لكل منهما

تعادل فريق هبوعيل شباب اللد في مباراته البيتية أمام فريق هبوعيل كتمون بهدف لكل منهما، ضمن مباريات الأسبوع الثالث في دوري الدرجة الممتازة. ودخلها الفريق اللداوي بصورة جيدة، فأعطاه المهاجم فيكتور مرعي هدف التفوق في الدقيقة الثالثة والأربعين بعد شوط أول ناجح لتلامذة المدرب سليمان الزبارقة.





وفي الشوط الثاني طرأ تحسن على مستوى لاعبي كتمون فأحرز الكابتن أفيرام بروخيان هدف التعادل من ركلة جزاء 11م في الدقيقة السادسة والستين. وبعد ذلك بدقيقة واحدة أبعد زميله أريئيل هدار بالبطاقة الحمراء. ولم يستغل اللداويون التفوق العددي، فلم يتمكنوا من حسم اللقاء لصالحهم، ليرفعوا رصيدهم الى أربع نقاط.